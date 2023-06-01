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Чехия увеличит военные расходы до 2% от ВВП – с 5 до 7 млрд долларов

01 июня 2023 11:23
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Новости Чехии. Чехия увеличит военные расходы до 2 % от ВВП. Соответствующий закон одобрил сенат республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехия увеличит военные расходы до 2% от ВВП – с 5 до 7 млрд долларов-1

Теперь его должен одобрить президент, но это, как выяснилось, чистая формальность, так как Петр Павел уже поспешил заявить, что подпишет документ, как только он ляжет ему на стол. Предполагается, что он вступит в силу уже в июле 2023 года. Теперь траты Чехии на военные нужды увеличатся с 5 до 7 миллиардов долларов. Довести военные расходы до 2 % от годового ВВП Чехия пообещала еще в 1999 году, когда вступила в НАТО, но до последнего оттягивала это очень тяжелое для бюджета решение.

# НАТО # Новости Чехии # Фотофакт

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