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ФСБ раскрыла операцию по слежке США за москвичами и дипломатами РФ через гаджеты Apple

01 июня 2023 10:46
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Российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб, в ходе которой были заражены тысячи iPhone в Москве, в том числе смартфоны иностранных дипломатов. Об этом сообщила ФСБ России, пишет РИА Новости.

Были зафиксированы аномальные явления, характерные только для владельцев iPhone, причиной которых стало неизвестное ранее вредоносное ПО. Оно использовало уязвимости, заложенные производителем.

В ФСБ полагают, что добытая информация свидетельствует о тесном взаимодействии Apple с разведсообществом Америки, в том числе с Агентством национальной безопасности. Это противоречит заявленной компанией политики конфиденциальности, так как Apple предоставляет спецслужбам США широкие возможности для мониторинга любого интересующего их лица, включая граждан Штатов.

# Международная политика

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