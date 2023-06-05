Польша получит южнокорейские ракетные установки

Новости Польши. Тем временем Польша продолжает вооружаться. Как сообщили в Министерстве обороны, в ближайшее время армия получит первые южнокорейские реактивные системы залпового огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что первая партия поступит в страну уже в августе. Согласно условиям контракта, подписанного с Южной Кореей в прошлом году, Варшава получит около 300 пусковых установок. Первые 18 поступят с полным боекомплектом и будут размещены на восточных границах. Сеул также отправит в Польшу высокоточные ракеты дальностью до 70 километров и тактические, поражающие цель на расстоянии 300 километров. Ранее Варшава заявила о намерении приобрести у США 500 реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Их первая партия поступит на вооружение польской армии в 2024 году.