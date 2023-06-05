CNN: Украина создала в РФ сеть диверсантов

Спецслужбы Украины создали на территории Российской Федерации сеть своих агентов, которым передаются БПЛА для совершения диверсий. Такую информацию приводит телеканал CNN со ссылкой на связанные с разведкой США источники, пишет РИА Новости.

По информации, которая появилась в эфире, Украина предоставляет агентам беспилотники и нет доказательств, что атаки были совершены с применением переданных Штатами Киеву БПЛА. Сообщается, что дроны на территорию РФ попадают частями, где уже потом собираются и используются по заданию украинских спецслужб. В Америке предполагают, что именно украинские спецслужбы управляют диверсантами и причастны к атакам дронов на Москву, которые случились в мае, информирует CNN.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что утром 30 мая со стороны Украины была предпринята попытка атаки на Москву. Использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа в количестве восьми единиц. В ночь на 3 мая, применяя беспилотники, Киев совершил попытку атаки на Кремль.