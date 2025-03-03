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Польша подписала контракт на закупку почти 200 бронемашин для пехоты

03 марта 2025 08:03
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Польша сделала очередной шаг на пути милитаризации страны: подписан контракт на закупку почти 200 бронемашин для пехоты – сообщил министр национальной обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша подписала контракт на закупку почти 200 бронемашин для пехоты-2

Их приобретение будет стоить местному бюджету почти 1,5 миллиарда евро. Всего же армия намерена получить полторы тысячи единиц бронетехники, что обойдется налогоплательщикам примерно в 24 миллиарда евро. Сделка станет одной из самых дорогостоящих в истории польских Вооруженных сил, но это не останавливает Варшаву. Глава военного ведомства сообщил, что министерство планирует подписать контракты на приобретение подводных лодок, танков, аренду боевых американских вертолетов и модернизацию истребителей F-16. 

# Международная политика # Польша

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