Польша подписала контракт на закупку почти 200 бронемашин для пехоты

Польша сделала очередной шаг на пути милитаризации страны: подписан контракт на закупку почти 200 бронемашин для пехоты – сообщил министр национальной обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их приобретение будет стоить местному бюджету почти 1,5 миллиарда евро. Всего же армия намерена получить полторы тысячи единиц бронетехники, что обойдется налогоплательщикам примерно в 24 миллиарда евро. Сделка станет одной из самых дорогостоящих в истории польских Вооруженных сил, но это не останавливает Варшаву. Глава военного ведомства сообщил, что министерство планирует подписать контракты на приобретение подводных лодок, танков, аренду боевых американских вертолетов и модернизацию истребителей F-16.