Суд в США обязал администрацию Трампа за два дня возобновить иностранную помощь

Суд в США дал администрации действующего президента Америки Дональда Трампа менее 2 дней на то, чтобы восстановить иностранную помощь, заявив, что она не выполняет предыдущее распоряжение о размораживании. Об этом пишет РИА Новости.
Суд в США дал администрации действующего президента Америки Дональда Трампа менее 2 дней на то, чтобы восстановить иностранную помощь, заявив, что она не выполняет предыдущее распоряжение о размораживании. Об этом пишет РИА Новости.
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В середине февраля федеральный судья обязал администрацию восстановить замороженную помощь, но никаких объяснений, почему приостановка была необходима, руководство не предоставило.
Судья дал администрации срок до конца среды, чтобы исполнить решение. Трамп издал указ о приостановке помощи на 90 дней для оценки программ.