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Суд в США обязал администрацию Трампа за два дня возобновить иностранную помощь

26 февраля 2025 09:39
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Суд в США дал администрации действующего президента Америки Дональда Трампа менее 2 дней на то, чтобы восстановить иностранную помощь, заявив, что она не выполняет предыдущее распоряжение о размораживании. Об этом пишет РИА Новости.

Суд в США обязал администрацию Трампа за два дня возобновить иностранную помощь-1

Фото: pixabay

В середине февраля федеральный судья обязал администрацию восстановить замороженную помощь, но никаких объяснений, почему приостановка была необходима, руководство не предоставило.

Судья дал администрации срок до конца среды, чтобы исполнить решение. Трамп издал указ о приостановке помощи на 90 дней для оценки программ.

# Международная политика # США # Новости США

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