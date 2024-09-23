Польша обвинила РФ в дезинформационной кампании в связи с наводнением

Польские военные без конкретных свидетельств выдвигают обвинения в адрес России в осуществлении «информационно-психологической» кампании в связи с наводнением на юге Польши. Об этом пишет РИА Новости.

В результате проливных ливней реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, проводится их эвакуация, есть жертвы. В пострадавших регионах был введен режим стихийного бедствия.

Военные Польши заявляют, что российская сторона применяет методику выборочного отбора информации, чтобы посеять страх и подорвать уверенность в польских государственных структурах. Однако никаких конкретных фактов российской деятельности представлено не было.