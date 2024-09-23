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Макрон призвал пересмотреть будущие отношения с РФ

23 сентября 2024 09:46
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Французский лидер Эммануэль Макрон на конференции по вопросам мира в Париже заявил, что Европа должна учитывать свою географическую реальность и заново пересмотреть отношения с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что нужно переосмыслить устройство Европы и мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны, который, по его мнению, является незавершенным и несправедливым.

Макрон предлагает создать более эффективные органы международной власти и обещает поднять этот вопрос на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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