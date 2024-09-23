Прямой эфир

Алаудинов: ВСУ хотят прорваться к Курской АЭС, но у них нет сил

23 сентября 2024 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ осознали, что у них нет сил и средств для прорыва к Курской атомной электростанции. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее он заявил, что ВСУ потеряли более половины оборудования, которое использовалось для атаки на Курскую область.

Алаудинов отмечает, что ВСУ не оставили попыток прорваться, но понимает, что не сможет достичь цели ввиду наличия укрепленных линий обороны.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области приостановлено и операция закончится разгромом противника. По данным Минобороны РФ, противник потерял свыше 16 000 военнослужащих и 126 танков.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Макрон призвал пересмотреть будущие отношения с РФ
23 сентября 2024 09:46

Макрон призвал пересмотреть будущие отношения с РФ

Умерли 4 ребенка. Семья отравилась курицей и пельменями в Красноярском крае
23 сентября 2024 09:29

Умерли 4 ребенка. Семья отравилась курицей и пельменями в Красноярском крае

Определенные лобби не хотели успеха переговоров по Украине в Стамбуле – Эрдоган
23 сентября 2024 08:33

Определенные лобби не хотели успеха переговоров по Украине в Стамбуле – Эрдоган