Алаудинов: ВСУ хотят прорваться к Курской АЭС, но у них нет сил

Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ осознали, что у них нет сил и средств для прорыва к Курской атомной электростанции. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее он заявил, что ВСУ потеряли более половины оборудования, которое использовалось для атаки на Курскую область.

Алаудинов отмечает, что ВСУ не оставили попыток прорваться, но понимает, что не сможет достичь цели ввиду наличия укрепленных линий обороны.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области приостановлено и операция закончится разгромом противника. По данным Минобороны РФ, противник потерял свыше 16 000 военнослужащих и 126 танков.