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Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста

04 сентября 2023 09:17
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Польша приступила к экстрадиции в Украину лиц призывного возраста, которые покинули страну с началом российской спецоперации, пишет РИА Новости.

Среди этих людей были украинские граждане, занимавшиеся переправкой незаконных мигрантов из Беларуси в ЕС.

Ранее Владимир Зеленский обратил внимание на то, что необходимо проверять все выводы о негодности к военной службе, вынесенные после 24 февраля 2022 года. По мнению киевских властей, несколько тысяч человек могли получить справки о негодности к службе и выехать из страны за взятки. С 24 февраля минувшего года 80 тыс. украинских мужчин призывного возраста выехали в Польшу и обратно не въехали.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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