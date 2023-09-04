Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста

Польша приступила к экстрадиции в Украину лиц призывного возраста, которые покинули страну с началом российской спецоперации, пишет РИА Новости.

Среди этих людей были украинские граждане, занимавшиеся переправкой незаконных мигрантов из Беларуси в ЕС.

Ранее Владимир Зеленский обратил внимание на то, что необходимо проверять все выводы о негодности к военной службе, вынесенные после 24 февраля 2022 года. По мнению киевских властей, несколько тысяч человек могли получить справки о негодности к службе и выехать из страны за взятки. С 24 февраля минувшего года 80 тыс. украинских мужчин призывного возраста выехали в Польшу и обратно не въехали.