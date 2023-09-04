Экономика Калифорнии потеряла 5 млрд долларов из-за забастовки в Голливуде

Новости США. Экономика Калифорнии потеряла 5 миллиардов долларов из-за забастовки в Голливуде. Последние переговоры между профсоюзами и киностудиями оказались безуспешными. Так что не исключено, что сумма убытков возрастет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за стачки остановилась большая часть голливудских проектов. Это отрицательно сказалось на предприятиях общественного питания, химчистках, прокатных компаниях и других малых предприятиях.
Напомним, с мая сотрудники киноиндустрии бастуют из-за низких зарплат. Местные СМИ назвали стачку крупнейшей за последние 15 лет.