Экономика Калифорнии потеряла 5 млрд долларов из-за забастовки в Голливуде

Новости США. Экономика Калифорнии потеряла 5 миллиардов долларов из-за забастовки в Голливуде. Последние переговоры между профсоюзами и киностудиями оказались безуспешными. Так что не исключено, что сумма убытков возрастет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.