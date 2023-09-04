Новости Тайваня. Мощный тайфун обрушился на остров Тайвань в Китае. Пострадали свыше 40 человек. Больше 7 000 жителей эвакуированы из зоны бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар стихии в основном пришелся на юго-восточные районы. Там десятки тысяч домов остались без электричества. Не прекращаются проливные дожди. Закрыты учебные заведения, в большинстве компаний объявлен выходной. Приостановлено 70 паромных рейсов. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома. Тем более, что в этом нет необходимости. Магазины все равно не работают, и добраться куда-либо будет непросто. Дороги перекрыты поваленными деревьями.