Прямой эфир

Инфляция вынуждает чехов закупаться за рубежом

04 сентября 2023 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. Инфляция вынуждает чехов закупаться за рубежом. В соседних странах продукты питания оказались в среднем на треть дешевле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция вынуждает чехов закупаться за рубежом-1

Ниже стоимость также одежды, электроники и даже мебели. Такой разбег цен вынуждает жителей регулярно выбираться за покупками в соседние государства, из-за чего еще больше страдает экономика самой Чехии. Это подтверждают представители крупнейшего банка страны. По словам его аналитиков, государство несет значительные потери из-за закупок за рубежом.

Отметим, инфляция в Чехии сегодня держится на уровне 14 %. Это один из самых высоких показателей среди европейских государств.

# Экономический кризис # Новости Чехии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Южной Кореи протестуют из-за сброса воды с японской АЭС
04 сентября 2023 08:51

Жители Южной Кореи протестуют из-за сброса воды с японской АЭС

Байден расстроен из-за возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20
04 сентября 2023 08:32

Байден расстроен из-за возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20

Резников подал в Раду заявление об отставке с поста министра обороны Украины
04 сентября 2023 08:17

Резников подал в Раду заявление об отставке с поста министра обороны Украины