Новости Чехии. Инфляция вынуждает чехов закупаться за рубежом. В соседних странах продукты питания оказались в среднем на треть дешевле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ниже стоимость также одежды, электроники и даже мебели. Такой разбег цен вынуждает жителей регулярно выбираться за покупками в соседние государства, из-за чего еще больше страдает экономика самой Чехии. Это подтверждают представители крупнейшего банка страны. По словам его аналитиков, государство несет значительные потери из-за закупок за рубежом.

Отметим, инфляция в Чехии сегодня держится на уровне 14 %. Это один из самых высоких показателей среди европейских государств.