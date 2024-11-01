Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с РФ

В Польше приступили к фортификационным мероприятиям на границе с РФ, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Об этом пишет РИА Новости.

Начато строительство «Восточного щита», на которое выделено 10 миллиардов злотых на 2024-2028 годы.

Цель – создание оборонной инфраструктуры на Восточном фланге НАТО для отражения угроз со стороны Беларуси и России. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.

Россия озабочена деятельностью НАТО вблизи своих рубежей и готова к диалогу на равноправной основе.