Трамп признался, что он остановил строительство «Северного потока»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в своем интервью Такеру Карлсону выразил возмущение критикой, когда его называют «другом России». Об этом пишет РИА Новости. Он напомнил, что именно при нем США заблокировали строительство «Северного потока-2».

В декабре 2019 года Трамп поставил подпись под военным бюджетом, в котором были прописаны санкции против участвующих в строительстве компаний.

В сентябре 2021 года строительство было закончено, но в сентябре 2022 года на трубопроводах прогремели взрывы, которые в Кремле назвали актом международного терроризма.