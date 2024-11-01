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Трамп признался, что он остановил строительство «Северного потока»

01 ноября 2024 11:36
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в своем интервью Такеру Карлсону выразил возмущение критикой, когда его называют «другом России». Об этом пишет РИА Новости. Он напомнил, что именно при нем США заблокировали строительство «Северного потока-2».

В декабре 2019 года Трамп поставил подпись под военным бюджетом, в котором были прописаны санкции против участвующих в строительстве компаний.

В сентябре 2021 года строительство было закончено, но в сентябре 2022 года на трубопроводах прогремели взрывы, которые в Кремле назвали актом международного терроризма.

# Дональд Трамп # Международная политика

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