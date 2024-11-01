В Берлине разыскивают мужчину, оставившего на вокзале сумку со взрывчаткой

На одной из станций берлинского метро была обнаружена начиненная взрывчаткой сумка. По данным специалистов, подобные вещества активно используются исламистскими группировками. Бомба была найдена абсолютно случайно во время выборочной проверки одного из пассажиров. В панике он бросил сумку на перрон и сбежал от сотрудников службы безопасности по железнодорожным путям.

Сейчас в Берлине проходит масштабная полицейская операция по поиску подозреваемого. По данным одного немецкого издания, рядом со взрывчаткой было обнаружено и удостоверение личности, которое якобы принадлежало гражданину Польши. Однако в полиции считают, что оно было украдено. Сама сумка из-за высокой опасности взрыва была уничтожена саперами в ближайшем от станции парке.