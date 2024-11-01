Польша начала строительство оборонительных сооружений на восточной границе

Наши западные соседи мир видят совсем по-другому. Польша начала строительство «Восточного щита» – системы укреплений на границе с Беларусью и Россией. Об этом 1 ноября заявил премьер Дональд Туск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее польские власти назвали этот проект новой версией «железного занавеса». И делают для этого все возможное, не жалея ни сил ни денег. За четыре года на участке в 800 километров появятся рвы, минные поля, противотанковые и пехотные заграждения, разведывательное оборудование и приборы наблюдения. Будут и склады боеприпасов. На проект выделено более 2,5 миллиарда долларов.

Как заявили в офисе польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную линию обороны на восточном фланге НАТО для противодействия агрессии со стороны Беларуси и России.

Ранее строительство планировалось начать с нового года, однако страх перед мифической угрозой оказался настолько велик, что первые работы уже начались на границе с Россией в Калининградской области.