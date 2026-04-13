США начинают морскую блокаду Ирана

Америка приступила к морской блокаде Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Это смягчает обещание Дональда Трампа полностью перекрыть стратегически важный для нефтяного трафика Ормузский пролив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения будут распространяться на все иранские порты, расположенные на побережье Персидского и Оманского заливов. Однако американские военные подчеркивают, что цель состоит не в том, чтобы полностью закрыть регион для мировой торговли. Будут пропускаться все суда, которые идут в порты других стран. Этот шаг был предпринят после того, как переговоры между США и Ираном в Исламабаде закончились провалом.

Блокада, по мнению Вашингтона, усилит давление на Исламскую Республику и подорвет контроль Тегерана над Ормузским проливом. После сообщения о начале блокады, цены на нефть на мировых биржах вновь стали ползти вверх. За несколько часов они поднялись на 7 % превысив 102 доллара за баррель.