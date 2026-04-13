Индия сталкивается с серьезным энергетическим кризисом – из‑за роста мировых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке стремительно дорожают газ и топливо. Для миллионов семей это означает невозможность приобрести даже базовые ресурсы, включая газовые баллоны для приготовления пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожные станции в крупнейших городах страны переполнены – начинается новая волна вынужденного переселения. Сотни тысяч трудовых мигрантов покидают мегаполисы и возвращаются домой в свои деревни, потому что стоимость жизни в городах стала неподъемной. Многие говорят, что цены на газ выросли в несколько раз, а доходов не хватает даже на минимальные потребности. Те, кто пока может купить баллон, опасаются, что при дальнейшем росте цен потеряют работу и не смогут содержать семьи. Эксперты предупреждают – массовый отток людей в сельскую местность – это острая реакция на кризис. Если ситуация на энергетическом рынке не стабилизируется, инфляция затронет и города, и деревни, усилив давление на домохозяйства по всей стране.