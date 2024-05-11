Сотни экоактивистов штурмовали завод компании Tesla в Германии

В Германии левые радикалы собрались около американского завода Tesla и пытаются пройти на его территорию, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild.

Известно, что с 9 мая вблизи предприятия Tesla собралось не менее 1 200 человек. Леворадикальные активисты намерены остановить расширение производства компании, в случае продолжения которого будут вырублены более 100 гектаров лесного массива.

По данным издания «Билд», у правоохранителей вызывает опасение высокая вероятность диверсий, потому что в поддержку протестующих выступают члены группировки «Вулкан». Данная группировка ранее брала на себя ответственность за инцидент с поджогом трансформаторной будки.

Левые радикалы планируют до 16 мая продолжать штурм Tesla, делясь на мелкие группы.

Сообщается, что активисты установили палатки и флаги Палестины.