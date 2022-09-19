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Польша на пороге энергетического коллапса, во многих хранилищах закончился уголь

19 сентября 2022 11:02
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Новости Польши. Пустые склады и высокие цены – Польша на пороге энергетического коллапса. Как сообщают местные СМИ, во многих хранилищах закончился уголь. А там, где он еще есть, цена буквально космическая. Стоимость превышает 4 000 злотых за тонну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша на пороге энергетического коллапса, во многих хранилищах закончился уголь-1

Год назад она была в четыре раза меньше. Главной причиной роста цен и дефицита угля стало введенное эмбарго на российское топливо. При этом ранее в правительстве обещали смягчить последствия антироссийской политики. Людям рекомендовали подождать и закупаться ближе к осени. Однако сейчас риторика изменилась. В Министерстве климата Польши призвали покупать уголь в рассрочку. Кроме того, там напомнили, что никто и не обещал, что он будет бесплатным.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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