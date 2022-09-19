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Более полумиллиона итальянцев могут лишиться работы уже в 2023 году

19 сентября 2022 10:57
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Новости Италии. В Италии может вырасти уровень безработицы. Неутешительный прогноз озвучили в аналитическом центре при ассоциации промышленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полумиллиона итальянцев могут лишиться работы уже в 2023 году-1

Более полумиллиона итальянцев могут лишиться работы уже в 2023 году. Согласно отчету, экономическая ситуация в стране сильно ухудшилась на фоне роста цен на энергоносители и продукты питания. В результате многие предприятия снизили темп работы, а некоторые и вовсе закрылись. Причем серьезный упадок производства и, соответственно, массовое сокращение рабочих мест может произойти уже этой зимой.

# Безработица # Новости Италии # Фотофакт

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