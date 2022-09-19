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Из-за газового кризиса зима для европейцев может стать катастрофой

19 сентября 2022 08:23
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Европейцы ждут предстоящую зиму без особой радости. Все дело в газовом кризисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за газового кризиса зима для европейцев может стать катастрофой-1

Многие местные компании уже начали использовать меньше голубого топлива. Однако это привело к существенным экономическим последствиям: замедлилось производство на химических предприятиях, закрываются металлургические заводы.

Из-за газового кризиса зима для европейцев может стать катастрофой-4

Для обычных людей зима станет еще большим испытанием, поскольку многие европейские домохозяйства просто не успели подготовиться к приходу холодов. А в нынешних условиях высоких цен на топливо и его дефицита ситуация может стать катастрофической.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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