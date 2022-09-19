Из-за газового кризиса зима для европейцев может стать катастрофой

Европейцы ждут предстоящую зиму без особой радости. Все дело в газовом кризисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие местные компании уже начали использовать меньше голубого топлива. Однако это привело к существенным экономическим последствиям: замедлилось производство на химических предприятиях, закрываются металлургические заводы.