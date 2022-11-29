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Польша может остаться без света вслед за Украиной

29 ноября 2022 06:30
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Новости Польши. Тем временем Польша может погрузиться во тьму вслед за Украиной. Неутешительные для жителей прогнозы опубликовал местный журнал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша может остаться без света вслед за Украиной-1

В стране действует закон, согласно которому органы власти обязаны сокращать потребление энергии. Штраф за игнорирование указа – 20 тысяч злотых. В декабре потребление электроэнергии, как правило, больше, чем в предыдущие месяцы, в связи с чем люди опасаются, что ради экономии власти могут отключить уличное освещение, в результате чего польские города столкнутся с блэкаутом.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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