Польша может остаться без света вслед за Украиной

Новости Польши. Тем временем Польша может погрузиться во тьму вслед за Украиной. Неутешительные для жителей прогнозы опубликовал местный журнал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране действует закон, согласно которому органы власти обязаны сокращать потребление энергии. Штраф за игнорирование указа – 20 тысяч злотых. В декабре потребление электроэнергии, как правило, больше, чем в предыдущие месяцы, в связи с чем люди опасаются, что ради экономии власти могут отключить уличное освещение, в результате чего польские города столкнутся с блэкаутом.