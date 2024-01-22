Колумнист Myśl Polska Адам Смех подверг критике заявления советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров между Украиной и Россией, называя их «бредом сумасшедшего». Об этом пишет РИА Новости.

Смехов полагает, что подобные заявления и нынешня я линия Киева может привести к катастрофе для Украины. Он призвал украинцев избавиться от сумасшедших лидеров, пока это не сделал кто-то другой.

Ранее Подоляк заявлял о намерении обсудить будущее российского ядерного арсенала и создать демилитаризованные зоны на территории России. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что мир в Украине невозможен без реальных требований к России.