Гонки Санта-Клаусов на ослах прошли в Боснии и Герцеговине

Йосип Симович, победитель гонки:

Я и мой Синий Гонщик – так зовут ослика – заняли первое место. Мы на троне уже второй год, и я надеюсь, что он останется таковым и в будущем. Так что до следующего года Синий Гонщик будет наслаждаться лесом, есть, пить и отдыхать. Он не носит ничего тяжелого. Он у меня дома только для скачек.