Гонки Санта-Клаусов на ослах прошли в Боснии и Герцеговине

В Боснии и Герцеговине прошли гонки Санта-Клаусов на ослах. Необычное мероприятие организовали в одной из деревень. Победитель получил награду.
В Боснии и Герцеговине прошли гонки Санта-Клаусов на ослах. Необычное мероприятие организовали в одной из деревень. Победитель получил награду.
Йосип Симович, победитель гонки:
Я и мой Синий Гонщик – так зовут ослика – заняли первое место. Мы на троне уже второй год, и я надеюсь, что он останется таковым и в будущем. Так что до следующего года Синий Гонщик будет наслаждаться лесом, есть, пить и отдыхать. Он не носит ничего тяжелого. Он у меня дома только для скачек.
По словам организаторов, в будущем они хотят превратить местный забег новогодних персонажей в соревнования международного формата.
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