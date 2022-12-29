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Гонки Санта-Клаусов на ослах прошли в Боснии и Герцеговине

29 декабря 2022 11:35
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В Боснии и Герцеговине прошли гонки Санта-Клаусов на ослах. Необычное мероприятие организовали в одной из деревень. Победитель получил награду.

Гонки Санта-Клаусов на ослах прошли в Боснии и Герцеговине-1

Йосип Симович, победитель гонки:
Я и мой Синий Гонщик так зовут ослика заняли первое место. Мы на троне уже второй год, и я надеюсь, что он останется таковым и в будущем. Так что до следующего года Синий Гонщик будет наслаждаться лесом, есть, пить и отдыхать. Он не носит ничего тяжелого. Он у меня дома только для скачек.

Гонки Санта-Клаусов на ослах прошли в Боснии и Герцеговине-4

По словам организаторов, в будущем они хотят превратить местный забег новогодних персонажей в соревнования международного формата.

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