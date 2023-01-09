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Половина жителей Финляндии не поддерживает размещение базы НАТО в стране

09 января 2023 14:05
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Новости Финляндии. Половина жителей Финляндии не хотят, чтобы в их стране появились базы НАТО. Это показал опрос, проведенный местной телекомпанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина жителей Финляндии не поддерживает размещение базы НАТО в стране-1

48 % финнов не хотят видеть у себя военных альянса. При этом 49 % людей выступили за активное участие страны в деятельности военного блока, в том числе в совместных военных операциях. Однако 42 % считают, что Хельсинки стоит заниматься только вопросами собственной безопасности. Заявки на вступление в НАТО Финляндия подала вместе со Швецией в мае прошлого года. Одобрить их должны все 30 стран альянса. Пока окончательно дали не своего согласия Турция и Венгрия.

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# НАТО # Новости Финляндии # Фотофакт

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