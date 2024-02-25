Крупномасштабные учения НАТО начались в Польше 25 февраля

В Польше начались учения Dragon-24, в которых участвуют около 20 000 военных и 3500 единиц боевой техники из 10 стран НАТО. Об этом сообщили в Генштабе польской армии.

Цель учений – проверка взаимодействия и выполнение боевых задач на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Основную роль играет 11-я Любушская бронекавалерийская дивизия, но в учениях также принимают участия силы спецназа, ВВС, ВМС и территориальная оборона.

Эти учения, приуроченные к 75-летию НАТО, продолжатся до 14 марта 2024 года и будут включать в себя два этапа: кризисная ситуация и оборонительная операция. Основными ее элементами являются переправа военнослужащих через реку Висла и перемещение сил быстрого реагирования НАТО.