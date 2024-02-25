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Фермерский протест в Мадриде полицейские разогнали дубинками

25 февраля 2024 18:27
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В Европе не прекращаются протесты фермеров. В центре Афин аграрии устроили акцию протеста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они требовали от правительства вернуть субсидии и в целом больше внимания обращать на проблемы сектора.

Фермерский протест в Мадриде полицейские разогнали дубинками -1

Протесты охватили и Испанию. В Мадриде у властей из аргументов – насилие. А фермеры всего лишь хотели, чтобы власти защитили их от наплыва дешевой импортной продукции.

Фермерский протест в Мадриде полицейские разогнали дубинками -4

Чего, в принципе, добиваются и польские аграрии, которые объявили настоящую войну украинскому зерну и приступили в прямом смысле к ликвидации импорта, опустошая вагоны с дешевым товаром из Незалежной. Украинские политики экстренно организовали выездное совещание, но, кроме как фотографией, на границе им заняться было и нечем, ведь польская сторона отказалась присоединиться. Видимо, Варшаву и так все устраивает.

# Акции протеста

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