Фермерский протест в Мадриде полицейские разогнали дубинками

В Европе не прекращаются протесты фермеров. В центре Афин аграрии устроили акцию протеста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они требовали от правительства вернуть субсидии и в целом больше внимания обращать на проблемы сектора.
В Европе не прекращаются протесты фермеров. В центре Афин аграрии устроили акцию протеста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они требовали от правительства вернуть субсидии и в целом больше внимания обращать на проблемы сектора.
Протесты охватили и Испанию. В Мадриде у властей из аргументов – насилие. А фермеры всего лишь хотели, чтобы власти защитили их от наплыва дешевой импортной продукции.
Чего, в принципе, добиваются и польские аграрии, которые объявили настоящую войну украинскому зерну и приступили в прямом смысле к ликвидации импорта, опустошая вагоны с дешевым товаром из Незалежной. Украинские политики экстренно организовали выездное совещание, но, кроме как фотографией, на границе им заняться было и нечем, ведь польская сторона отказалась присоединиться. Видимо, Варшаву и так все устраивает.