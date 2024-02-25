Фермерский протест в Мадриде полицейские разогнали дубинками

В Европе не прекращаются протесты фермеров. В центре Афин аграрии устроили акцию протеста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они требовали от правительства вернуть субсидии и в целом больше внимания обращать на проблемы сектора.

Протесты охватили и Испанию. В Мадриде у властей из аргументов – насилие. А фермеры всего лишь хотели, чтобы власти защитили их от наплыва дешевой импортной продукции.