Вадим Боровик: война в Европе не выгодна ни России, ни одной европейской стране

Вадим Боровик, политолог:

Что самое страшное, чего мы не должны допустить? Нас используют, Европу используют! Находясь за тридевять земель, Вашингтон и Лондон, одна фирма, устроили нам здесь заваруху. И сегодня мы стоим на пороге того, что они могут привести к эскалации. Потому что аппетиты у транснациональных групп, торгующих оружием, огромные, нужно эту машину и дальше развивать.

Второе – самый выгодный сценарий и единственно возможный способ сохранить доллар как резервную валюту и контроль международных финансовых расчетов, сохранить контроль международной торговли – это война в Европе. Сегодня должна Европа очнуться. Такие политики, которые отстаивают национальные интересы, отвести Европу от края пропасти. Потому что война в Европе не выгодна ни Российской Федерации, ни одной европейской стране.

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