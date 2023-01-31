Политолог о русофобии: выбор не между хорошими и плохими, выбор между худшим и ещё более худшим
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Определенные люди на самом деле только в публичной плоскости находятся. Такие, как Сорос. Хотя по факту он прячется, пытается сказать, что у него только благие цели являются движущими. Насколько на ваш взгляд именно сегодня стоит заниматься продвижением идей? То есть ключевые игроки находятся в тени, а идеи их живут, разрастаются, становятся массовыми.
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Мы живем в новом обществе, в информационном обществе. Я помню, был XX век атомный, а сейчас информационный. Информация является оружием колоссальным. И мы сами недорабатываем в очень большой степени, я скажу за российское общество. У нас, оказывается, по Конституции до сих пор идеологии нет, мы же все такие белые и пушистые, мы ничего не говорим.
Надежда Сасс:
И вот это главный вызов. Потому как сегодня будут выигрывать те, кто прячется в тени, но борются за ту идеологию, в которую они верят.
Рафаэль Ордуханян:
А у них идеология есть, потому что когда я говорю о русофобии, это не преувеличение. И наш выбор сейчас для западного общества, он не между хорошими и плохими, выбор между худшим и еще более худшим. Между русофобией и антироссийской. Я себя в своих передачах иногда ловлю на мысли: нет, безусловно, это хороший обозреватель Fox Chanel. Мне мои знакомые Билл Райли, Шон Кеннеди, тогда он еще на CNN работал, Майкл Савич, Марк Левин. Я говорю: они хорошие, но они всего лишь антироссийские, а не русофобские. А русофобия на марше. И когда говорят: а где же русофобия? А русофобия там, где отменяют Чайковского, Пушкина, Достоевского, Толстого. И я вам хочу сказать по своему опыту, после завершения моей командировки в Америке я сотрудничал с 22 информационными ресурсами США. А сейчас остались два, которые говорят: мы не можем писать, что ты журналист из России, мы не можем писать слова русский журналист, русский политолог. Благо, моя фамилия позволяет двусмыслицу определенную здесь вносить, и они это используют. И у нас там такой канкан мы танцуем на этих горячих углях. А для них это норма. Когда я говорю, ребят, тогда давайте это… «Нет, это норма, мы должны понимать». К глубокому сожалению.
Надежда Сасс:
Я вспоминаю события Украины 2013-2014 годов, когда вдруг появилась эта антироссийская риторика. Потому как было известно, что многие у нас любили учиться на Западе, получать определенные гранты, мы их называли «соросята». То есть это последователи идеологии Сороса, которые были благодарны за определенное финансирование, которые они от его фондов и получали. И потом эти люди достаточно оперативно интегрировались во все структуры государственные. И, по сути, уже тогда этой волне противостоять было крайне сложно. Как только ты эту верхушечку всковыриваешь, а там уже оказывается, что каждый второй непосредственно с этим и связан. И поэтому это осиное гнездо, к сожалению, никому разворошить и не удалось, поэтому имеем такую ситуацию драматичную.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:
Но они не интегрировались, их интегрировали, и в Украине эта история не 2014 года, а гораздо более раннего периода. Удивительно, что Джордж Сорос не очень был рад развалу Советского Союза. Он был рад падению коммунистического режима, понимал, что коммунисты должны пасть в составе великой страны Советского Союза, в составе которой мы жили. Но когда распадался СССР, они видели это немного по-другому. Они считали, что он не должен распасться на мелкие независимые государства, суверенитет должен быть у каждого государства, но должен быть какой-то наднациональный комитет, фонд, который будет продолжать управлять всем, что находится на территории Советского Союза. Им было это выгодно и так было проще, потому что когда все распалось на мелкие части, пришлось эти мелкие части собирать. А так они представляли, что Советский Союз будет создан по подобию Европейского, то есть он переформатируется в подобие Европейского союза, которым проще управлять, которому проще насаждать какие-то вещи, которые им в этот момент интересны.
Ольга Шпилевская:
Украина была в их интересах уже тогда, и в Украину было зайти тогда проще всего, потому что так случилось, что украинская элита не имела иммунитета и не хотела сопротивляться тому, что происходит. Деньги здесь сыграли свою злую роль, были этим злым гением, который дал подготовить площадку Украины. Украина – это площадка для уничтожения великой России, чтобы потом идти дальше на великий Китай. Потому что в Китае фонд Сороса не прижился, у него ничего не получилось на территории Китая, на территории России получилось до определенного момента, потом как бы тоже на какие-то вещи вовремя обратили внимание. В Украине случилось все, она стала той горячей точкой, площадкой, это, конечно, ужасно, но на самом деле не нужно было быть очень дальновидными политиками или глубокими политологами, чтобы не понимать, что происходит.
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