Политолог о русофобии: выбор не между хорошими и плохими, выбор между худшим и ещё более худшим

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Определенные люди на самом деле только в публичной плоскости находятся. Такие, как Сорос. Хотя по факту он прячется, пытается сказать, что у него только благие цели являются движущими. Насколько на ваш взгляд именно сегодня стоит заниматься продвижением идей? То есть ключевые игроки находятся в тени, а идеи их живут, разрастаются, становятся массовыми.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):

Мы живем в новом обществе, в информационном обществе. Я помню, был XX век атомный, а сейчас информационный. Информация является оружием колоссальным. И мы сами недорабатываем в очень большой степени, я скажу за российское общество. У нас, оказывается, по Конституции до сих пор идеологии нет, мы же все такие белые и пушистые, мы ничего не говорим. Надежда Сасс:

И вот это главный вызов. Потому как сегодня будут выигрывать те, кто прячется в тени, но борются за ту идеологию, в которую они верят. Рафаэль Ордуханян:

А у них идеология есть, потому что когда я говорю о русофобии, это не преувеличение. И наш выбор сейчас для западного общества, он не между хорошими и плохими, выбор между худшим и еще более худшим. Между русофобией и антироссийской. Я себя в своих передачах иногда ловлю на мысли: нет, безусловно, это хороший обозреватель Fox Chanel. Мне мои знакомые Билл Райли, Шон Кеннеди, тогда он еще на CNN работал, Майкл Савич, Марк Левин. Я говорю: они хорошие, но они всего лишь антироссийские, а не русофобские. А русофобия на марше. И когда говорят: а где же русофобия? А русофобия там, где отменяют Чайковского, Пушкина, Достоевского, Толстого. И я вам хочу сказать по своему опыту, после завершения моей командировки в Америке я сотрудничал с 22 информационными ресурсами США. А сейчас остались два, которые говорят: мы не можем писать, что ты журналист из России, мы не можем писать слова русский журналист, русский политолог. Благо, моя фамилия позволяет двусмыслицу определенную здесь вносить, и они это используют. И у нас там такой канкан мы танцуем на этих горячих углях. А для них это норма. Когда я говорю, ребят, тогда давайте это… «Нет, это норма, мы должны понимать». К глубокому сожалению.

Надежда Сасс:

Я вспоминаю события Украины 2013-2014 годов, когда вдруг появилась эта антироссийская риторика. Потому как было известно, что многие у нас любили учиться на Западе, получать определенные гранты, мы их называли «соросята». То есть это последователи идеологии Сороса, которые были благодарны за определенное финансирование, которые они от его фондов и получали. И потом эти люди достаточно оперативно интегрировались во все структуры государственные. И, по сути, уже тогда этой волне противостоять было крайне сложно. Как только ты эту верхушечку всковыриваешь, а там уже оказывается, что каждый второй непосредственно с этим и связан. И поэтому это осиное гнездо, к сожалению, никому разворошить и не удалось, поэтому имеем такую ситуацию драматичную.