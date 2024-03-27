В Германии растет недовольство тем, что страна все больше втягивается в конфликт в Украине. Жители ФРГ винят в этом правительство, которое действует по указке Вашингтона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине уже проходили многочисленные демонстрации против предоставления военной помощи Киеву, которая обходится в миллионы евро. И это в то время как сами немцы вынуждены искать пути выживания в условиях экономических и социальных проблем. Растет число людей, которые осознают, что именно политика США является основной причиной эскалации напряженности не только в украинском конфликте, но и в Европе в целом.

Маттиас Моосдорф, член Комитета по иностранным делам бундестага Германии:

Цель, которую Соединенные Штаты стремятся достичь в Европе, – предотвратить долгосрочный диалог между Европейским союзом и Россией. Соединенные Штаты часто выступают в качестве инициатора многих международных проблем, но зачастую именно европейские страны несут ответственность за их последствия.

Тем более, что по мнению политиков и экспертов военные средства никогда не являются разумным подходом к разрешению украинского кризиса, а европейские страны, включая Германию, рискуют стать пушечным мясом для Соединенных Штатов, уничтожая свою экономику повышением военных расходов.