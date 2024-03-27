Президент Аргентины объявил об увольнении 70 тыс. госслужащих

В Аргентине экономические реформы, проводимые президентом страны Хавьером Милеем, продолжают вызывать яростное сопротивлением жителей. Очередная массовая акция протеста прошла в Буэнос-Айресе после того, как стало известно о планах по увольнению 70 тысяч госслужащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередными жертвами этого решения стали сотрудники Министерства сельского хозяйства Аргентины. В нем сократили несколько департаментов, из-за чего в одночасье лишились работы около тысячи человек. Это сделано в рамках заявленной Милеем программы закрытия многих госучреждений и ведомств ради экономии бюджета.

Поддержать сотрудников Министерства сельского хозяйства вышли тысячи простых аргентинцев. Они уверены, что это сокращение далеко не последнее. И перед сотнями тысяч жителей скоро возникнет мрачная перспектива оказаться на улице без средств к существованию. В нынешней ситуации, когда годовая инфляция в стране превысила 260 %, это равносильно убийству.