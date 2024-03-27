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До 140 человек возросло число жертв трагедии в «Крокус Сити Холле»

27 марта 2024 16:57
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Число жертв трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 140. Опознание тел продолжается, заявили в Следственном комитете России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 140 человек возросло число жертв трагедии в «Крокус Сити Холле» -1

Там подтвердили информацию о гибели пятерых детей. Десятки заявлений поступают о пропаже родных и близких в результате теракта. Общее число пострадавших достигло 360 человек, сообщил Центр медицины катастроф. В крайне тяжелом состоянии остаются четверо пациентов.

К этому моменту поисково-спасательные работы в концертном зале завершены. Были обследованы свыше 8 тысяч квадратных метров. Пострадавших под завалами больше нет. Напомним, нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь, подожгли помещение и скрылись. В ФСБ России сообщили о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников теракта. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.

# Теракт

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