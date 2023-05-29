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Политика Майи Санду разоряет молдавских фермеров

29 мая 2023 07:25
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Новости Молдовы. Последний гвоздь в крышку молдавского гроба: так фермеры прокомментировали действия, а точнее, бездействие президента Майи Санду в сельхозсекторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Политика Майи Санду разоряет молдавских фермеров-1

Рост цен на топливо и отсутствие дотаций со стороны правительства буквально разоряют местных аграриев. В результате урожайность снижается, себестоимость готовой продукции растет. По высоким ценам продать зерно и не только сложно: причем как на внешних рынках, так и внутри страны. Недовольные ситуацией объявили протесты. С начала июня акции будут проходить на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе.  

# Экономический кризис # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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