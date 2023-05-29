Прямой эфир

В Украине заявили о гражданской войне из-за массовой мобилизации

29 мая 2023 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Украине идет скрытая гражданская война на фоне массовой мобилизации. Такое заявление сделал бывший советник Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости. 

По его словам, в стране есть гражданский конфликт: у мужского населения, которое заперли в концлагере имени Зеленского, нет возможности права выбора. Такая ситуация в Украине известна в Штатах, ведь она происходит с одобрения американского президента и властей ЕС, сказал Соскин. 

Лукашенко: С чего начались проблемы в Украине? Безголовые руководители, коррупция, взятки! 

Ранее экс-советник Кучмы уже предупреждал Зеленского о возможном столкновении с руководством ВСУ за власть в Украине. Он отметил, что нынешнего украинского лидера ждет госпереворот, когда силовые структуры убирают президента во время конфликта. О подобном сценарии развития ситуации неоднократно высказывались и зарубежные военные эксперты. По прогнозу экс-советника Пентагона Макгрегора, если ситуация не изменится, рано или поздно на Зеленского будет совершено покушение со стороны украинских военных. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции сторонники Эрдогана отмечают его победу на выборах
29 мая 2023 06:34

В Турции сторонники Эрдогана отмечают его победу на выборах

ВС РФ полностью уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar
29 мая 2023 06:33

ВС РФ полностью уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar

МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Грэма по уголовной статье
29 мая 2023 06:09

МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Грэма по уголовной статье