Новости Пакистана. Лавина на севере Пакистана унесла жизни 11 человек. Еще 26, в том числе дети, получили травмы и доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные власти, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Затрудняли спасательную операцию суровые погодные условия. Непросто было даже добраться до места трагедии. Перевал находится на уровне почти 4,5 тысячи метров над уровнем моря. Не исключено, что количество пострадавших увеличится.