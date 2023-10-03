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Politico: ВСУ призвали Зеленского переодеться в деловой костюм и решить проблемы

03 октября 2023 08:54
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Вооруженные силы Украины призвали президента Владимира Зеленского переодеться в деловой костюм и заняться решением проблем в своей команде, где некоторых членов обвиняют в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. 

Бывший министр финансов Украины Владимир Омелян, служащий сейчас в Вооруженных силах Украины, высказал свое негодование по поводу коррупции среди руководства страны и потребовал от Зеленского принять меры. Он также предостерег, что факты коррупции могут повлечь за собой тяжелые потери среди украинских военных.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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