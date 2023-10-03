США в ближайшее время намерены объявить о предоставлении Украине новой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердил, что помощь Украине будет продолжаться, и в скором времени будет объявлен новый пакет помощи. Подробности пакета помощи пока не сообщаются. Российская Федерация выражает обеспокоенность по поводу поставок оружия НАТО в Украину, утверждая, что эти поставки могут стать законной мишенью для России. Представитель президента РФ отметил, что поставка Западом вооружений Украине может отрицательно повлиять на переговоры между Москвой и Киевом.