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США намерены выделить Украине военную помощь в ближайшее время

03 октября 2023 08:42
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США в ближайшее время намерены объявить о предоставлении Украине новой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. 

Пресс-секретарь Белого дома подтвердил, что помощь Украине будет продолжаться, и в скором времени будет объявлен новый пакет помощи. Подробности пакета помощи пока не сообщаются. Российская Федерация выражает обеспокоенность по поводу поставок оружия НАТО в Украину, утверждая, что эти поставки могут стать законной мишенью для России. Представитель президента РФ отметил, что поставка Западом вооружений Украине может отрицательно повлиять на переговоры между Москвой и Киевом.

# Международная политика

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