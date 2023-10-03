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Житель Нигерии возрождает интерес к игре на волынке

03 октября 2023 08:38
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Новости Нигерии. Житель Нигерии Чукву Калу надеется возродить интерес к игре на волынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого он создал музыкальную группу. Вместе с которой теперь марширует по улицам столичного города. Не заметить такой ансамбль невозможно. Во-первых, он громкий. А во-вторых, яркий. Костюмам музыканты уделили немало внимания: шотландские юбки напоминают о родине инструмента, а головные уборы о местной культуре.

Житель Нигерии возрождает интерес к игре на волынке-1

Чукву Калу, музыкант:
Мы прилагаем усилия, чтобы молодые люди занимались музыкой. Волынка – особый инструмент. Да, он мало распространен. Но он уникальный. Я долго занимался его изучением.

Житель Нигерии возрождает интерес к игре на волынке-4

Сначала в музыкальной группе Чукву было пять человек, потом восемь, десять и вот теперь участников уже 25. Они выступают на свадьбах и национальных праздниках. Один концерт стоит 375 долларов, что неплохо для Нигерии. Но эти деньги – на мечту. Калу вместе с группой хочет однажды посетить Национальный волынный центр, который находится в Шотландии.

# Культурные традиции # Фотофакт

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