Житель Нигерии возрождает интерес к игре на волынке

Новости Нигерии. Житель Нигерии Чукву Калу надеется возродить интерес к игре на волынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого он создал музыкальную группу. Вместе с которой теперь марширует по улицам столичного города. Не заметить такой ансамбль невозможно. Во-первых, он громкий. А во-вторых, яркий. Костюмам музыканты уделили немало внимания: шотландские юбки напоминают о родине инструмента, а головные уборы о местной культуре.

Чукву Калу, музыкант:

Мы прилагаем усилия, чтобы молодые люди занимались музыкой. Волынка – особый инструмент. Да, он мало распространен. Но он уникальный. Я долго занимался его изучением.