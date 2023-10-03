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Немецкий парашютист пролетел мимо всемирно известного замка Нойшванштайн

03 октября 2023 08:41
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Новости Германии. Немецкий парашютист Макс Манов пролетел мимо всемирно известного замка Нойшванштайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помог ему в этом специальный костюм, который называется вингсьют. Он сделан по принципу летучих мышей. Скорость во время полета огромная, Макс разогнался до 200 км/ч.

Немецкий парашютист пролетел мимо всемирно известного замка Нойшванштайн-1

Интересно, успел ли парашютист при этом рассмотреть все красоты замка? Впрочем, если нет, можно и повторить. Для немца это не проблема, ведь за его плечами 10 тысяч прыжков. Он в воздухе как рыба в воде, в общем, на своем месте. Полеты в вингсьюте обычно начинаются с высокой точки. Это может быть небоскреб, мост или скала. Но самые отчаянные прыгают с самолетов и вертолетов.

# Необычное # Новости Германии # Фотофакт

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