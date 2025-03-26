Прямой эфир

Politico: в ЕС критикуют воинственную риторику Каллас в адрес РФ

26 марта 2025 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чиновники ЕС начали высказываться с критикой в адрес главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас из-за воинственной риторики с ее стороны в отношении Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Politico: в ЕС критикуют воинственную риторику Каллас в адрес РФ-1

Фото: Pinterest

Политик дала повод для возмущения уже в конце 2024 года. В ходе посещения Украины Каллас в соцсети X опубликовала пост, где заявила о желании ЕС, чтобы Киев победил в конфликте. Многим европейским чиновникам стало «не по себе» от подобных фраз Каллас, не одобренных Европейским союзом по данному вопросу.

Заявления Каллас не поддерживают Испания и Италия, власти этих стран Москву не видят в качестве источника «первоочередной угрозы» для Евросоюза.

Также политики ЕС недовольны поведением Каллас. По их мнению, «она ведет себя, как премьер-министр».

# Международная политика # Кая Каллас

Другие новости рубрики

Все новости
Количество погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее увеличилось до 15 человек
26 марта 2025 07:11

Количество погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее увеличилось до 15 человек

В Финляндии растёт безработица – в феврале показатель превысил 9%
26 марта 2025 06:46

В Финляндии растёт безработица – в феврале показатель превысил 9%

Латвия намерена потратить 45 млн евро на укрепление границы с Россией и Беларусью
26 марта 2025 06:44

Латвия намерена потратить 45 млн евро на укрепление границы с Россией и Беларусью