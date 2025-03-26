Politico: в ЕС критикуют воинственную риторику Каллас в адрес РФ

Чиновники ЕС начали высказываться с критикой в адрес главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас из-за воинственной риторики с ее стороны в отношении Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Политик дала повод для возмущения уже в конце 2024 года. В ходе посещения Украины Каллас в соцсети X опубликовала пост, где заявила о желании ЕС, чтобы Киев победил в конфликте. Многим европейским чиновникам стало «не по себе» от подобных фраз Каллас, не одобренных Европейским союзом по данному вопросу.

Заявления Каллас не поддерживают Испания и Италия, власти этих стран Москву не видят в качестве источника «первоочередной угрозы» для Евросоюза.

Также политики ЕС недовольны поведением Каллас. По их мнению, «она ведет себя, как премьер-министр».