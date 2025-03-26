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Латвия намерена потратить 45 млн евро на укрепление границы с Россией и Беларусью

26 марта 2025 06:44
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Латвия намерена потратить 45 миллионов евро на укрепление границы с Россией и Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия намерена потратить 45 млн евро на укрепление границы с Россией и Беларусью-2

Закупить собираются противомобильные заграждения, датчики, артиллерийские системы, средства разминирования. Также деньги пойдут на поддержку пограничной охраны. Кроме того, собираются построить склады инженерных ресурсов и продолжить закупку материалов для противомобильных сооружений у местных предпринимателей. Отмечается, что план укрепления восточной границы является частью создания Балтийской линии обороны.

# Международная политика # Граница

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