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Количество погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее увеличилось до 15 человек

26 марта 2025 07:11
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Крупные лесные пожары в Южной Корее. Количество погибших в результате разгула огненной стихии выросло до 15 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее увеличилось до 15 человек-2

По данным местных СМИ, возгорания, которые начались в провинции Северный Кенсан в прошлую пятницу, 21 марта, распространились на соседние регионы. Пламя подпитывает сильный сухой ветер. В одном из городов накануне вечером четыре человека сгорели заживо на дороге. Для борьбы с огнем задействованы тысячи пожарных, десятки вертолетов и транспортных средств. С прошлой пятницы армия направила около пяти тысяч военнослужащих и 146 воздушных судов для тушения пламени, бушующего в юго-восточном регионе страны.

# Пожар

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