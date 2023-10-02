Politico: США хотят приватизировать банки Украины и внедрить протоколы НАТО

Согласно секретной версии документа «Комплексная стратегия страны», среди целей США в Украине – приватизация банков, содействие в преподавании в школах английского языка и переход украинской армии на стандарты НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Вашингтон намерен создать в Министерстве обороны Украины корпус профессионального младшего офицерского состава, соответствующий стандартам доктрины НАТО.

Также отмечается, что Белый дом крайне озабочен коррупцией в Украине и делает акцент на том, что это может привести к отказу союзников Запада от поддержки украинской стороны в борьбе с российским вторжением. В настоящее время администрация президента США Джо Байдена проводит переговоры с властями Украины о возможности обусловить предоставление Киеву будущей финансовой помощи реализацией антикоррупционных реформ.