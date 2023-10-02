«Мы хотим ясного, демократического государства». В Польше жители протестуют против политики властей

Новости Польши. Чем меньше времени остается до парламентских выборов в Польше, тем больше усилий приходится прилагать правящей партии «Право и справедливость», чтобы сохранить хотя бы своих старых сторонников, не говоря уже о привлечении новых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты говорят, что даже в случае победы (что уже маловероятно) она не сможет получить большинство в правительстве без поддержки других партий. Это подтверждают и опросы общественного мнения, которые показывают, как относятся поляки к нынешней власти. Оппозиция отстает от нее лишь на несколько процентов. И у нее еще есть время изменить ситуацию в свою пользу. Сделать это, судя по всему, не так трудно.

Недовольство поляков правящей партией начинает выливаться в массовые протесты. В Варшаве прошел организованный оппозицией антиправительственный марш, который собрал около миллиона сторонников, приехавших со всей страны. Они обвиняют правящую партию «Право и справедливость» в нарушении свобод, финансовых махинациях, ограничении прав женщин.

Мы хотим ясного, демократического государства, которым управляют умные люди, которые заботятся не только о своих деньгах, но и о чем-то большем.

Я думаю, что «Гражданская платформа» позволит нам исправить ошибки ныне правящей партии и жить достойно. Потому что я считаю, что это фундаментальная ценность, рядом с которой верховенство закона и уважение прав и обязанностей, вытекающие из Конституции.