Politico: семь стран НАТО выступили против приема Украины в альянс

Некоторые государства НАТО, в том числе США и ФРГ, не готовы приглашать Украину в альянс из-за опасения возникновения конфликта с Российской Федерацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщает Politico.

За Германией и США не торопятся приглашать Киев Бельгия, Словения и Испания. Против членства Украины выступили также Венгрия и Словакия.