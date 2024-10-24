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Politico: семь стран НАТО выступили против приема Украины в альянс

24 октября 2024 10:05
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Некоторые государства НАТО, в том числе США и ФРГ, не готовы приглашать Украину в альянс из-за опасения возникновения конфликта с Российской Федерацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщает Politico.

За Германией и США не торопятся приглашать Киев Бельгия, Словения и Испания. Против членства Украины выступили также Венгрия и Словакия.

Многие страны, входящие в блок, лишь гипотетически поддерживают вступление Украины.

В администрации американского лидера считают, что в ближайшее время большая часть стран ЕС не будет поддерживать вступление страны в НАТО, а возможное приглашение будет сопровождаться проведением обязательных антикоррупционных реформ.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад и Киев должны оставить идею о вступлении Украины в НАТО.

# Международная политика # НАТО # Украина # Сергей Лавров

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