Politico: семь стран НАТО выступили против приема Украины в альянс

Некоторые государства НАТО, в том числе США и ФРГ, не готовы приглашать Украину в альянс из-за опасения возникновения конфликта с Российской Федерацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщает Politico.
За Германией и США не торопятся приглашать Киев Бельгия, Словения и Испания. Против членства Украины выступили также Венгрия и Словакия.
Многие страны, входящие в блок, лишь гипотетически поддерживают вступление Украины.
В администрации американского лидера считают, что в ближайшее время большая часть стран ЕС не будет поддерживать вступление страны в НАТО, а возможное приглашение будет сопровождаться проведением обязательных антикоррупционных реформ.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад и Киев должны оставить идею о вступлении Украины в НАТО.