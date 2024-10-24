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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов в НХЛ

24 октября 2024 09:31
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«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 6:3 в матче НХЛ. Об этом пишет ТАСС.

За победителей шайбы забили Тейлор Рэддиш, Ник  Дауд, Коннор  Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа и Александр Овечкин.

У «Филадельфии» шайбы оформили Трэвис Конечны, Оуэн Типпетт и Матвей Мичков.

В составе «Филадельфии» Овечкин забил 855-й гол в НХЛ, и до рекорда Гретцки остается 39 голов.

А Мичков отметился своей третей шайбой в НХЛ. Вратарь «Филадельфии» Федотов парировал 20 ударов из 24. Вашингтон» на третьем месте в Столичном дивизионе, «Филадельфия»  - на восьмом.

# Хоккей

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