Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов в НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 6:3 в матче НХЛ. Об этом пишет ТАСС.

За победителей шайбы забили Тейлор Рэддиш, Ник Дауд, Коннор Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа и Александр Овечкин.

У «Филадельфии» шайбы оформили Трэвис Конечны, Оуэн Типпетт и Матвей Мичков.

В составе «Филадельфии» Овечкин забил 855-й гол в НХЛ, и до рекорда Гретцки остается 39 голов.

А Мичков отметился своей третей шайбой в НХЛ. Вратарь «Филадельфии» Федотов парировал 20 ударов из 24. Вашингтон» на третьем месте в Столичном дивизионе, «Филадельфия» - на восьмом.