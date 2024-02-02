Контейнеры с формой ВСУ задержаны таможенниками РФ в Забайкалье

Военная форма с символикой украинской армии была найдена на пункте пропуска Забайкальской железной дороги в грузовом поезде, следовавшем из Китая в Польшу, сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев. Об этом пишет РИА Новости.



Груз, задекларированный как спортивная и рабочая одежда, при досмотре вызвал подозрения. В итоге было установлено, что в контейнере находились баулы с военным обмундированием, адресованные Украине. В настоящий момент восемь задержанных контейнеров проходят досмотр. Игнатьев отметил, что эти баулы были профессионально запакованы и пропылесошены, что потребовало дополнительных площадей для их распаковки.

Следствие по делу продолжается, и все контейнеры еще не осмотрены. Кроме того, Игнатьев рассказал, что с началом военной операции Читинская таможня часто отправляет конфискованные грузы в качестве благотворительной помощи российским военным.