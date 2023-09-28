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Politico: Госдеп и Пентагон расходятся во мнениях о поставках оружия Украине

28 сентября 2023 08:50
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Госдепартамент США и Пентагон по-разному оценивают перспективы оружейных поставок в Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Государственный департамент США активно изучает вопрос о новых партиях оружия Киеву, в то как Пентагон придерживается более осмотрительной позиции, принимая во внимание угрозу расширения конфликта.

Российская сторона выразила свою обеспокоенность по этому поводу, заявив, что любые партии оружия, предназначенного для Украины, являются законной целью для России. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил также, что западные поставки оружия Украине могут оказать отрицательное влияние на ход российско-украинских переговоров.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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